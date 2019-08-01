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Врио главы Зауралья смутил россиян фотографией в Instagram 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @shumkov_vm
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков написал на своей странице в Instagram, что он родом из Кургана, и сопроводил пост фотографией из Санкт-Петербурга.
«Все мои предки жили на этой земле сотни лет. Потому что я сам отсюда. Я сам курганский, со всеми плюсами и минусами, которые несет в себе это определение», — отметил чиновник под снимком.
Этот пост вызвал бурное обсуждение в интернете. Пользователи спрашивали, почему Шумков сопровождает рассказ о своем курганском происхождении фотографией из другого города.
Пресс-секретарь врио главы региона Павел Поперешниченко в комментарии радиостанции «Говорит Москва» пояснил, что на фото запечатлен памятник небесному покровителю Кургана Александру Невскому.
«Это фото он [Вадим Шумков] сделал сам, и оно ему очень нравится», — добавил он.
18 июня врио главы Зауралья попросил пользователей не превращать его Instagram в «лавочку у подъезда». Ему не понравились негативные комментарии под его постами.
В Кургане тоже есть памятник Александру Невскому, он был установлен в 2007 году около проходной завода «Курганприбор».
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Политика , Александр Невский , Радиостанция "Говорит Москва" , Курган , Курганская Область , Санкт-Петербург
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