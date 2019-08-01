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В МИД выразили беспокойство из-за эскалации ситуации в Персидском заливе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва с тревогой воспринимает нарастание конфликтного потенциала в зоне Персидского залива, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы с тревогой воспринимаем существенное возрастание конфликтного потенциала в зоне Персидского залива. Развитие событий движется действительно к опасной черте и чревато рисками возникновения крупномасштабного военного столкновения", — сказала она.
"В принципе возникает ощущение, что в Вашингтоне просто ищут повод для и нагнетания ситуации, и продолжения агрессивной риторики в отношении Ирана, и для перехода к более активной горячей фазе конфликта", — добавила Захарова.
Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы. Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
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Политика , Мария Захарова , МИД , ЕС , Москва
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