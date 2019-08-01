Журналист не смог сформулировать вопрос во время брифинга с Захаровой

Русскоговорящий журналист агентства Рейтер не смог задать вопрос во время брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и передал ей телефон с вопросом.

В начале на просьбу журналиста "прояснить ситуацию по поводу студенческих виз между Россией США ", Захарова попросила его собраться и сформулировать полностью вопрос. После нескольких уточняющих реплик от Захаровой журналист не смог уточнить его содержание: "Студентам не дали визы…может, преподавателям".

"А, может, вы не из Рейтерс? Из Рейтерс? Это дауншифтинг", — сказала Захарова, обратившись к залу с просьбой помочь ему задать вопрос.

Однако журналист поступил иначе, подойдя к официальному представителю ведомства во время брифинга и передав ей телефон.

"Вы хотите с телефона показать? Чтобы я прочитала?" — спросила Захарова, рассказав в этой связи анекдот про студента, который в начале своей учебы приходил подготовленным к экзаменам, однако с каждым годом готовился все меньше, а на последнем курсе во время экзамена открыл перед преподавателем учебник и, не найдя там ответ на вопрос, попросил экзаменатора прочитать ответ за него.

Однако на этом казусы не закончились — пока Захарова рассказывала анекдот — телефон заблокировался.

"А теперь я хочу знать ваш пин-код", — обратилась она к нему, из-за чего журналисту агентства Рейтер пришлось вновь подойти к ней.

После того, как стало ясно, что вопрос касался сообщения в американских СМИ о том, что РФ не выдает американским преподавателям американской школы в Москве визы, Захарова прокомментировала так и не озвученный самим журналистом вопрос.

Однако назад свой телефон он получил не сразу, забрав его лишь после брифинга.