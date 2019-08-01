Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Журналист не смог сформулировать вопрос во время брифинга с Захаровой 

РИА Новости + ещё 2 30 минут назад
Русскоговорящий журналист агентства Рейтер не смог задать вопрос во время брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и передал ей телефон с вопросом.
В начале на просьбу журналиста "прояснить ситуацию по поводу студенческих виз между Россией и США", Захарова попросила его собраться и сформулировать полностью вопрос. После нескольких уточняющих реплик от Захаровой журналист не смог уточнить его содержание: "Студентам не дали визы…может, преподавателям".
"А, может, вы не из Рейтерс? Из Рейтерс? Это дауншифтинг", — сказала Захарова, обратившись к залу с просьбой помочь ему задать вопрос.
Однако журналист поступил иначе, подойдя к официальному представителю ведомства во время брифинга и передав ей телефон.
"Вы хотите с телефона показать? Чтобы я прочитала?" — спросила Захарова, рассказав в этой связи анекдот про студента, который в начале своей учебы приходил подготовленным к экзаменам, однако с каждым годом готовился все меньше, а на последнем курсе во время экзамена открыл перед преподавателем учебник и, не найдя там ответ на вопрос, попросил экзаменатора прочитать ответ за него.
Однако на этом казусы не закончились — пока Захарова рассказывала анекдот — телефон заблокировался.
"А теперь я хочу знать ваш пин-код", — обратилась она к нему, из-за чего журналисту агентства Рейтер пришлось вновь подойти к ней.
После того, как стало ясно, что вопрос касался сообщения в американских СМИ о том, что РФ не выдает американским преподавателям американской школы в Москве визы, Захарова прокомментировала так и не озвученный самим журналистом вопрос.
Однако назад свой телефон он получил не сразу, забрав его лишь после брифинга.
Последние новости
Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране В России разработают мультикалиберное модульное стрелковое оружие
Комментарии1
Политика , Видео , Мария Захарова , МИД , Reuters , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пожары в Сибири: Роскосмос показал фото с орбиты1
В США испытают программируемые снаряды2
Главного архитектора Москвы затравили в соцсетях12
Соловьев рассказал о доверии к нему россиян72
Художница легла в кучу пепла ради лесов в Сибири22
Видео
03:08
Ползавший по Трампу жук рассмешил пользователей сети
В мире США
00:02
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана
Криминал В мире
02:31
Москвичам начали устанавливать умные электросчетчики
Новости Москвы
01:58
Дым от пожаров в Сибири накрыл Канаду и США
Происшествия Пожары
00:22
Россия отреагировала на предложение Трампа
Политика
04:12
«Варикоз пора лечить»: в Сети раскритиковали фото Зеленского
В мире Украина
01:20
Симоньян анонсировала «харакири в прямом эфире»
Общество
00:41
Трамп назвал главного союзника США вне НАТО
В мире Войска
00:50
Медведев поручил выявить умышленные поджоги леса
Политика Происшествия
01:23
Алибасов накажет «Ашан» за «Крота»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение