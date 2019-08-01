Путину показали робота «Федора»

«У нас большие всегда есть риски в космосе в работе экипажа, особенно при выходе на внешний борт станции. На сегодняшний момент мы разработали в режиме копирования фактически аватары. Впервые в мире мы запускаем 22 августа эту машину («Федора» — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Рогозин.

По его словам, аппарат будет полностью копировать действий космонавта на станции.

«В будущем мы планируем, что эта машина будет обеспечивать для нас и покорение дальнего космоса», — добавил глава корпорации. Работа над «Федором» велась с 2012 года, уточнил он.

Робот «Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) создается «Андроидной техникой» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России . На создание робота ушло 300 миллионов рублей. Он недавно сменил имя, теперь его зовут Skybot F-850.

В апреле в суворовском военном училище в Петербурге Путину показали роботов, которые выполняли команды «встать на голову» и «отжаться». В 2017-м глава государства пожал руку полутораметровому роботу-промоботу.