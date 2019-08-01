Зюганов назвал протесты в Москве проявлениями «оранжевой проказы»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов , выступая на форуме «Территория смыслов», призвал молодежь не поддаваться на призывы к участию в несанкционированных акциях. По его словам, прошедшие в столице 27 июля незаконные публичные мероприятия в Москве являются проявлением «оранжевой проказы».

«То, что вы видели, — это оскал оранжевой проказы, которая является главной бедой последних тридцати лет. Не поддавайтесь, категорически не поддавайтесь. Формируйте свое народно-патриотическое движение, сплачивайтесь вокруг сил, которые страну любят, понимают и в состоянии не отдавать на откуп», — приводит его слова ТАСС.

По мнению политика, произошедшее в Москве — это реализация «американского сценария» с использованием недовольства, в первую очередь молодежи, в политических целях.

«У нас сейчас объявилась та опасность, которая еще вчера не видна была, — оранжевая проказа, которая поразила и Грузию, и Украину, и Прибалтику, и целый ряд других стран, проявилась и на московских улицах», — заявил Зюганов.

«Те же кукловоды, которые в 90-е годы душили страну, обещая перестройку, обновленный социализм, рынок, свободу, а на самом деле разворовали и убили 80 тыс. предприятий и обескровили страну до такой степени, что она полезла в долги по всем статьям, снова вылезли, не сообразуясь ни с чем», — добавил лидер КПРФ.

По его словам, выводы при этом необходимо сделать и власти, которая сегодня «не желает вести нормальный диалог».

Напомним, провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве в минувшие выходные. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. По итогам было возбуждено несколько уголовных дел.