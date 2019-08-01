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Депутат Госдумы назвал действия властей Украины зондированием почвы Москвы 

Газета.Ru 10 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что действия украинских властей похожи на желание прочувствовать почву России, чтобы понять реакцию страны и разработать новую информационную политику в отношении российской стороны. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам депутата, украинские политики из окружения главы Украины Владимира Зеленского очень часто делают противоречивые заявления в адрес России. Эти действия означают то, что украинская сторона "зондирует почву", чтобы понять, где Москва готова промолчать, а где находятся "красные лини".
"Для Зеленского сегодня одна из главных целей — удержаться на плаву", — предположил Бальбек.
Он добавил, что для достижения своей цели Зеленский создать четкий механизм заявлений и комментариев, который позволит ему лавировать на украинском информационном поле.
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Политика , Руслан Бальбек , Владимир Зеленский , Госдума , Москва , Республика Крым
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