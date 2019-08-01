Россия отреагировала на предложение Трампа

Вчера лесные пожары в Сибири распространились на площадь 2,8 миллиона гектаров, а президент США Дональд Трамп позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и предложил помощь в их тушении.

Президент России ответил отказом, но пообещал прибегнуть к американской помощи в случае необходимости. Путин поблагодарил Трампа, а его предложение счел свидетельством способности Москвы и Вашингтона восстановить отношения в полном формате.

«Российская сторона неоднократно предлагала США помощь в борьбе с природными катаклизмами», — отреагировали на предложение Трампа в МЧС.

Там напомнили, что в 2000, 2003 и 2011 годах американцам предлагалась помощь в тушении пожаров в штате Нью-Мексико, а в 2005, 2015, 2016 и 2018 годах — в Калифорнии.

Более того, в 2005-м США даже приняли российскую помощь. Тогда в ликвидации последствий урагана «Катрина» участвовали четыре транспортных самолета Ил-76, а также поставлялось продовольствие.