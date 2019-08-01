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Россия отреагировала на предложение Трампа о помощи 

Lenta.ru 1 час назад
Россия с 2000 года неоднократно предлагала США помощь в борьбе с природными катаклизмами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«В 2000, 2003 и 2011 году была предложена помощь в ликвидации пожаров в штате Нью-Мексико, в 2005, 2015, 2016, 2018 годах — в тушении пожаров в штате Калифорния», — говорится в сообщении.
Американская сторона приняла помощь в 2005 году при ликвидации последствий урагана «Катрина», который унес жизни более 1,8 тысячи человек и практически разрушил Новый Орлеан. По данным ведомства, тогда в зону бедствия было направлено четыре самолета Ил-76, а также осуществлены поставки продуктов питания.
Вечером 31 июля президент США Дональд Трамп в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Путин поблагодарил его и заверил, что в случае необходимости российская сторона воспользуется этим предложением.
По данным на 31 июля, общая площадь лесных пожаров увеличилась до трех миллионов гектаров. Режим чрезвычайно ситуации сохраняется в пяти регионах. Самые сильные пожары наблюдаются в Иркутской области и в Красноярском крае. По поручению Путина к тушению подключилось Минобороны.
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Комментарии93
Политика , Видео , Дональд Трамп , Владимир Путин , Министерство обороны , США
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