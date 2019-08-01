Жириновский назвал одной из возможных причин пожаров «лазеры из-за рубежа»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключил, что причиной масштабных лесных пожаров в Сибири могло стать воздействие лазеров из-за границы.

"Из-за рубежа сегодня легко воздействовать: лазерные лучи — и заполыхает любой лес", — сказал Жириновский в рамках Всероссийского образовательного молодежного форума "Территория смыслов".

Среди возможных причин возгораний лидер ЛДПР также назвал высокую температуру воздуха и отсутствие дождей, поджоги, а также действия черных лесорубов, которые хотели скрыть следы своих преступлений.

Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.

Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.