Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жириновский назвал одной из возможных причин пожаров «лазеры из-за рубежа» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключил, что причиной масштабных лесных пожаров в Сибири могло стать воздействие лазеров из-за границы.
"Из-за рубежа сегодня легко воздействовать: лазерные лучи — и заполыхает любой лес", — сказал Жириновский в рамках Всероссийского образовательного молодежного форума "Территория смыслов".
Среди возможных причин возгораний лидер ЛДПР также назвал высокую температуру воздуха и отсутствие дождей, поджоги, а также действия черных лесорубов, которые хотели скрыть следы своих преступлений.
Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.
Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.
Последние новости
Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране В России разработают мультикалиберное модульное стрелковое оружие
Комментарии3
Политика , Владимир Жириновский , ЛДПР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отреагировала на предложение Трампа342
Группа туристов пропала в Белом море4
«Не видно даже номер»: обломки вертолета найдены в РФ
Россия начала оперативное учение147
Трамп предложил Путину помощь323
Видео
00:22
Россия отреагировала на предложение Трампа
Политика
00:41
Трамп назвал главного союзника США вне НАТО
В мире Войска
00:50
Медведев поручил выявить умышленные поджоги леса
Политика Происшествия
01:23
Алибасов накажет «Ашан» за «Крота»
Шоу-бизнес
03:10
Список мэрии на выборах в Мосгордуму «засветили»
Политика
00:31
ЧП в московском метро закончилось смертью
Происшествия
01:10
Россияне доверились Соловьеву и Малахову
Общество
01:36
Трамп предложил Путину помощь
В мире Армия
02:57
Россияне будут мерзнуть до осени
Погода Общество
01:14
Скабеева посмеялась над сторонником Зеленского
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение