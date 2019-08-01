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МИД: Москва не ведет закулисных переговоров с Венесуэлой 

Российская Газета + ещё 1 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Российская сторона не ведет закулисных переговоров с Венесуэлой. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"У нас нет никакой скрытой повестки дня, мы закулисно ни о чем ни с кем не договариваемся", — заявил дипломат, которого цитирует ТАСС.
По его словам, Москва эпизодически обмениваемся информацией с представителями оппозиционных кругов республики. Венесуэльские власти осведомлены об этом.
Россия выступает за мирное урегулирование кризиса в Боливарианской республике. Москва старается содействовать налаживанию внутривенесуэльского диалога, начатого при посредничестве Норвегии.
Ранее стало известно, что МИД России не планирует направлять делегацию в столицу Перу, где в начале августа пройдет конференция "в поддержку демократии в Венесуэле". Причиной стало несогласие Москвы с позицией организаторов мероприятия.
"Прежде всего, не убеждены в правильности подхода, при котором обсуждение "проблем демократии" в Венесуэле будет проходить без венесуэльцев, представленных правительством Николаса Мадуро и другими политическими силами", — говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
На Смоленской площади подчеркнули, что на однодневной встрече с заявленным участием около 100 делегаций, придерживающихся разных позиций, вряд ли можно согласовать меры реальной помощи в нахождении развязок сложных проблем, стоящих перед Каракасом.
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Политика , Латинская Америка , Николас Мадуро , Сергей Рябков , МИД , ИТАР-ТАСС , Венесуэла , Москва
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