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МИД России рассказал о подвижках в вопросе с визами для американских учителей 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Есть подвижки в ситуации с выдачей виз учителям Англо-американской школы в Москве. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Департаменте информации и печати МИД РФ.
"Есть подвижки, достигнутые на основе взаимности. При этом мы выступаем за полноценное урегулирование этого вопроса", — пояснили в департаменте, комментируя информацию Bloomberg о том, что Россия выдаст визы нескольким учителям Англо-американской школы.
Ранее газета "Нью-Йорк таймс" сообщила, что власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают в том числе детей иностранных дипломатов и бизнесменов. В МИД РФ эти сообщения назвали откровенной ложью, так как преподаватели направлялись в Россию с дипломатическими паспортами, при этом школа работает как коммерческое предприятие. В дипведомстве подчеркнули, что Москва в течение многих лет просила американскую сторону сесть за стол переговоров, чтобы привести в соответствие статус школы и решить все возникшие вопросы на основе взаимности.
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Комментарии
Политика , МИД , Bloomberg , New York Times , Москва
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