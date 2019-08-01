ТАСС: последние новости

Захарова заявила, что не Парижу учить Москву пропорциональности реакции на протесты

Слуцкий: Трамп начал чувствовать большую свободу действий в плане отношений с Россией

Рябков заявил, что Россия ни о чем закулисно не договаривается с венесуэльскими сторонами