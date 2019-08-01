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В Госдуме оценили предложение Трампа о помощи РФ с пожарами 

Российская Газета + ещё 5 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил значение телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, во время которого президент США предложил оказать содействие России в борьбе с лесными пожарами в Сибири.
Напомним, что разговор состоялся накануне вечером. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент РФ в ответ "высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке" и отметил, что российская сторона при необходимости им воспользуется.
Разговор президентов показал, что заявления американского лидера о стремлении наладить отношения с Москвой — это не блеф, считает Леонид Слуцкий.
— Благородный жест Трампа действительно повышает шансы на нормализацию российско-американских отношений, — считает парламентарий. Он назвал очевидным, что тот стал чувствовать большую свободу действий на российском направлении на фоне меняющейся внутриполитической ситуации.
Слуцкий напомнил слова американского лидера о том, что итоги обсуждения доклада Мюллера и отказ суда рассматривать иск о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года "завершают охоту на ведьм".
При этом глава комитета заметил, что пока занимает в этом вопросе позицию осторожного оптимизма. Ведь только время покажет, насколько слова президента США будут соответствовать делам.
Однако очевидно, что две крупнейшие ядерные державы на планете не могут иметь уровень взаимодействия ниже нулевой отметки, подчеркнул Слуцкий.
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Комментарии
Политика , США , Леонид Слуцкий , Дональд Трамп , Владимир Путин , Комитет госдумы по международным делам , Госдума
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