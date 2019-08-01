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МИД: США ищут поводы для выхода из международных соглашений 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Вашингтон планирует выйти из ряда международных соглашений и активно ищет для этого всевозможные поводы. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Вот тут недавно де-факто отозвали свою подпись под международным договором о торговле оружием. Мы слышим вновь рассуждения о том, что ДСНВ изначально был составлен неверно, и поэтому продлевать его не нужно, все это произносится публично. То есть, это совокупность шагов, отражающих определенное умонастроение", — заявил дипломат, которого цитирует информагентство "Интерфакс".
Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства призвал американцев решать все имеющиеся проблемы путем переговоров. По его словам необходимо выходить на договоренности, в том числе по сохранению режима контроля над вооружениями и мероприятиям, которые не допустили бы опасных инцидентов и эскалации напряженности.
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Политика , Сергей Рябков , МИД , Интерфакс , США
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