Медведев заподозрил умышленный поджог леса в Сибири

Лесной массив могли поджигать специально, чтобы скрыть незаконную заготовку древесины. Проверка должна быть проведена до 1 ноября.

Медведев подписал ряд других поручений, связанных с ликвидацией лесных пожаров. Так, премьер-министр распорядился усилить группу спасателей и средств, задействованных при тушении возгораний, и разработать меры по улучшению нормативов лесной охраны. Также Медведев поручил ввести контроль за содержанием вредных веществ в воздухе и за состоянием здоровья местных жителей в тех населенных пунктах, где может быть задымление от пожаров.

31 июля глава правительства пообещал, что на борьбу с огнем выделят дополнительные средства из резервного фонда правительства.