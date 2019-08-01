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Медведев поручил выявить умышленные поджоги леса 

Российская Газета + ещё 13 3 часа назад
Поручение вошло в перечень, подготовленный по результатам прошедшего в среду в Красноярске совещания, посвященного борьбе с лесными пожарами в Сибири. О его подписании глава правительства сообщил в ходе рабочей поездки по Забайкальскому краю.
До 30 августа министерство природных ресурсов и МЧС должны передать в правительство предложения по созданию в Сибирском федеральном округе специализированного лесопожарного центра для мониторинга, профилактики и своевременного принятия оперативных мер по тушению лесных пожаров. От Минприроды и Минобрнауки до конца августа ожидают предложения для усиления научного и кадрового обеспечения лесной охраны.
Поручения, отметил Медведев, касаются усиления группировки сил и средств, задействованных на тушении лесных пожаров, предложений о выделении МЧС, Минобороны и регионам средств на покрытие расходов. Также в перечне есть пункт о необходимости улучшить нормативно-правовое урегулирование отдельных вопросов, связанных с тушением пожаров и обеспечением безопасности, и о создании новых структур, которые будут этим заниматься в регионах.
Отдельно проговаривается возможность увеличения численности лесных инспекторов.
— Надеюсь, что в те сроки, которые установлены поручением, будут приняты все необходимые решения. Контроль обеспечит само правительство, — заключил премьер-министр.
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Политика , Видео , Происшествия , Министерство обороны , МЧС , Минобрнауки , Минприроды , Забайкальский Край , Красноярск
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