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МВД предложило новые льготы для украинцев при получении паспорта РФ 

360tv.ru + ещё 4 27 минут назад
Фото: 360tv.ru
МВД предложило дополнительные льготы для украинцев, желающих получить российское гражданство. Предложения разработаны по поручению президента Владимира Путина.
«МВД России представлен доклад президенту РФ по вопросу предоставления гражданам Украины дополнительных преференций для приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке. В докладе отражены результаты анализа правоприменительной практики приема граждан Украины в гражданство РФ в упрощенном порядке», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе правительства.
В докладе также есть предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства о гражданстве РФ. Эти предложения должны сначала обсудить в рамках рабочей группы, которая разрабатывает концепцию государственной миграционной политики до 2025 года, а потом согласовать с профильными органами.
Поручение разработать предложения по новым льготам для украинцев при получении паспорта России президент Владимир Путин дал по итогам прямой линии.
В конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упрощает жителям самопровозглашенных республик Донбасса получение российских паспортов. В июле глава государства новым указом уточнил, что на упрощенный порядок могут рассчитывать все жители Донецкой и Луганской областей.
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Политика , Украина , Владимир Путин , МВД , РИА Новости
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