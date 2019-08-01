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СМИ сообщили о страхе норвежцев перед Путиным 

Газета.Ru + ещё 1 46 минут назад
Фото: globallookpress.com
Проведенный институтом Ipsos опрос показал, что две трети норвежцев считают Россию и ее президента Владимира Путина угрозой мировой стабильности. Об этом пишет Dagbladet.
Согласно полученным результатам, такой точки зрения придерживаются 67% респондентов. Этот показатель на 10% больше, чем данные за прошлый год. Летом 2018 года так считали 45% прошенных. Издание отмечает, что недоверие по отношению к российскому лидеру только усиливается. По словам директора Норвежского научно-исследовательского института социальных наук Ивера Нойманна, страх норвежцев объясняется событиями на территории Украины и Сирии. Сам он заметил, что не считает, что российская сторона собирается начать третью мировую войну, но во всем мире заметно брожение, поэтому существующий порядок вещей оказался под угрозой.
Старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Юлие Вильхельмсен рассказала, что среди властной элиты "российскую угрозу" делают не такой значимой. Она также подчеркнула, что большую роль на восприятие норвежцев оказывает пресса, которая любит эту тему. В частности на Путина клеят ярлыки и изображают его однобоко. По ее мнению, оснований для реальных опасений немного, но у нее вызывает беспокойство развитие отношений Москвы с западными странами.
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Политика , Социология , Владимир Путин
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