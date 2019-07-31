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Путин приказал армии тушить пожары 

Lenta.ru + ещё 7 41 минуту назад
Президент России Владимир Путин по итогам доклада главы МЧС дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Группировка вооруженных сил в Иркутской области будет сохраняться до особого распоряжения, говорится в документе.
По последним данным, общая площадь лесных пожаров в России составила около трех миллионов гектаров. С начала июня было охвачено пламенем как минимум 11 регионов. Дым уже накрыл несколько областей Казахстана, Карагандинскую область, северные районы Алматинской области и дошел до Монголии.
Представители Всемирной метеорологической организации считают, что дым и продукты сгорания могут способствовать усилению глобального потепления и увеличить скорость таяния льдов в Арктике.
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Политика , Армия , Видео , Пожары , Владимир Путин , Министерство обороны , МЧС , Иркутская Область
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