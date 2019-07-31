Путин дал приказ армии

Президент России Владимир Путин поручил военным подключиться к тушению пожаров в Сибири. Как сообщает пресс-служба президента, соответствующее решение было принято после совещания с главой МЧС России Евгением Зиничевым.
Путин также распорядился сохранить группировку войск в Иркутской области до особого распоряжения.
Лесные пожары бушуют на территории Таймыра, Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского и Абанского районов. Из-за пожаров режим ЧС введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.
Площадь пожаров составляет более 3 млн гектаров.