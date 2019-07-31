Путин дал приказ армии

Пожары в Сибири: Путин дал поручение военным

Путин также распорядился сохранить группировку войск в Иркутской области до особого распоряжения.

Лесные пожары бушуют на территории Таймыра, Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского и Абанского районов. Из-за пожаров режим ЧС введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.

Площадь пожаров составляет более 3 млн гектаров.