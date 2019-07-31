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Захарова заявила, что не Парижу учить Москву пропорциональности реакции на протесты 

ТАСС + ещё 2 49 минут назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Парижу не стоит учить Москву, как пропорционально реагировать на протесты, особенно с учетом жестких методов французской полиции по отношению к участникам акций "желтых жилетов".
Ранее МИД Франции в Twitter отметил "значительное количество арестованных и задержанных" во время несанкционированного митинга в Москве 27 июля.
"МИД Франции озаботился протестами в Москве. Той самой Франции, в которой почти год шли боевые действия между манифестантами и полицией — именно так сами французы описывают ситуацию", — написала Захарова в среду в Facebook. Официальный представитель МИД РФ напомнила, что во Франции за время протестных акций погибли 11 человек, 2,5 тыс. человек из рядов "желтых жилетов" были ранены, около 9 тыс. человек задержаны.
По ее словам, французские власти "апробировали на населении все виды репрессивных методов воздействия: от слезоточивого газа, шумовых гранат и водяных пушек до массовых задержаний и арестов", и указала МИД Франции, что глава МВД страны говорил по этому поводу буквально следующее: "Мы не собираемся защищать порядок республики мягкими словами".
"После этого не Парижу учить кого бы то ни было пропорциональности реакции", — подчеркнула Захарова.
Она также отметила, что правозащитники других стран не призывали Париж во время протестов одуматься и начать гуманно относится к собственному населению. "Вот и не стоит себе изменять", — добавила Захарова.
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Комментарии2
Политика , Мария Захарова , МИД , МВД , Москва , Франция
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