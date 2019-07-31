Захарова заявила, что не Парижу учить Москву пропорциональности реакции на протесты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Парижу не стоит учить Москву , как пропорционально реагировать на протесты, особенно с учетом жестких методов французской полиции по отношению к участникам акций "желтых жилетов".

Ранее МИД Франции в Twitter отметил "значительное количество арестованных и задержанных" во время несанкционированного митинга в Москве 27 июля.

"МИД Франции озаботился протестами в Москве. Той самой Франции, в которой почти год шли боевые действия между манифестантами и полицией — именно так сами французы описывают ситуацию", — написала Захарова в среду в Facebook. Официальный представитель МИД РФ напомнила, что во Франции за время протестных акций погибли 11 человек, 2,5 тыс. человек из рядов "желтых жилетов" были ранены, около 9 тыс. человек задержаны.

По ее словам, французские власти "апробировали на населении все виды репрессивных методов воздействия: от слезоточивого газа, шумовых гранат и водяных пушек до массовых задержаний и арестов", и указала МИД Франции, что глава МВД страны говорил по этому поводу буквально следующее: "Мы не собираемся защищать порядок республики мягкими словами".

"После этого не Парижу учить кого бы то ни было пропорциональности реакции", — подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что правозащитники других стран не призывали Париж во время протестов одуматься и начать гуманно относится к собственному населению. "Вот и не стоит себе изменять", — добавила Захарова.