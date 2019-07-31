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Решения Центризбиркому никто не диктует, заявила Памфилова 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: пресс-центр ЦИК России
Российский Центризбирком не получает указаний от кого-либо относительно действий в той или иной ситуации, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Я вам клянусь, что я бы здесь и дня не сидела, если бы кто-то мне из какого-то кабинета командовал и говорил. Мне президент сказал: "Элла Александровна, я вам доверяю, работайте так, как считаете нужным, а если кто-то давит, посылайте подальше". Первый раз передаю на публику слова президента. Те решения, которые в нашей компетенции, мы принимаем, и никто нам не диктует", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она уточнила, что под политической волей в Центризбиркоме понимают формирование политики государства, в том числе и в направлении избирательного законодательства.
"Свои представления о том, как она должна меняться, мы представили. Думаю, что дополним еще осенью. А дальше будем добиваться и убеждать, чтобы они были учтены, когда будет формироваться политическая воля и политическое решение, каким должно быть избирательное законодательство и выборная система в нашем современном российском обществе", — подчеркнула Памфилова.
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Комментарии4
Политика , Элла Памфилова , Центризбирком России
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