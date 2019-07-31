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Лужков рассказал, как едва не лишился пчел 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, что чуть не лишился пчел со своей пасеки из-за обработки соседнего поля химикатами, сообщает РИА "Новости".
Комментируя ситуация с массовой гибелью пчел, Лужков отметил, что сам чуть не попал в такую же историю.
По его словам, хозяева полей должны информировать пчеловодов о предстоящей обработке, но зачастую этого не делают. Так, однажды он случайно приехал на пасеку и увидел тракторы на поле, готовые к обработке. Тогда он "чисто русским способом" остановил обработку.
Лужков отметил, что сам просил хозяина рапсового поля, чтобы он сообщал об обработке, чтобы пчел на это время можно было перевезти в другое место.
Ранее стала известна возможная причина массовой гибели пчел в российских регионах.
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Политика , Юрий Лужков , РИА Новости
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