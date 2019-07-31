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Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Сирии 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе двусторонних переговоров Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу выразили уверенность в скорейшем начале работы сирийского конституционного комитета.
Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили меры по усилению координации совместных действий в Сирии. Беседа министров состоялась на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке 30 июля.
Во время беседы главы МИД обеих стран выразили уверенность в скорейшем начале работы сирийского конституционного комитета.
«Подробно рассмотрены меры по усилению координации действий применительно к ситуации в Сирии в части, касающейся борьбы с терроризмом, активизации процесса политического урегулирования на основе резолюции Совета Безопасности ООН 2254 и решений конгресса сирийского национального диалога», — сообщил российский МИД на своем официальном сайте.
Отдельно Лавров и Чавушоглу остановились на развитии двусторонних контактов Российской Федерации и Турции, а также обсудили вопросы сотрудничества в разных отраслях.
На фоне переговоров двух дипломатов ситуация в Сирии вновь обострилась. Российские военнослужащие зафиксировали не менее 12 ударов, нанесенных боевиками, действующими на территории Идлибской зоны деэскалации. Атаке подверглись мирные населенные пункты.
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Политика , Сергей Лавров , Мевлют Чавушоглу , МИД , Совбез ООН , Конституционный комитет Госдумы , Бангкок , Сирия , Турция
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