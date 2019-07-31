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Украину предостерегли от попыток достать Москву ракетами 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Укроборонпром
Украине никто не позволит разработать ракеты, способные поражать цели на территории России. Об этом в комментарии RT заявил первый зампред комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин.
«Украина — не самостоятельное государство, никто не будет спокойно смотреть, как там разрабатываются какие-то ракеты», — заявил он в ответ на утверждение генерал-лейтенанта Службы внешней разведки Украины Василия Богдана о необходимости создать ракеты, способных «достать и Москву, и Санкт-Петербург».
«Я бы всерьез задумался на предмет его соответствия занимаемой должности», — добавил Шерин.
30 июля Богдан заявил, что с прекращением действия российско-американского договора о ракетах средней и меньшей дальности у Украины становятся «развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора». По его словам, эти ракеты могут быть и без ядерных зарядов.
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Комментарии81
Политика , Армия , В мире , Войска , Александр Шерин , Василий Богдан , Госдума , Москва
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