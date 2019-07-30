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Трамп назвал Washington Post российским активом 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Об этом он заявил, когда его спросили о бездействии Республиканской партии в защите избирательных процессов от иностранного вмешательства в эфире CNN.
Издание ранее назвало лидер большинства в Сенате Митча Макконнелла «российским активом» из-за отклоненных законопроектов по укреплению системы безопасности на выборах.
Когда Трампа спросили об этом, он ответил, что Washington Post — это «российский актив».
Трамп при этом похвалил Макконнелла, сказав: «Митч МакКоннелл — человек, который знает меньше о России и российском влиянии, чем Дональд Трамп, а я ничего не знаю».
Ранее Трампа призвали ввести новые санкции против России.
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Политика , Ближний Восток , В мире , Конфликты , США , Митч Макконнелл , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Washington Post , CNN
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