Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

КПРФ уличили в желании превратить солдат в людей второго сорта 

Lenta.ru + ещё 2 28 минут назад
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект, согласно которому солдаты-срочники лишаются права голосования на региональных выборах, и объяснила свою инициативу «фундаментальными демократическими началами». Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщила Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС).
Там отметили, что традиционно голоса военнослужащих уходят к партии власти или либерал-демократам. «Но вместо того, чтобы бороться за избирателей в шинелях, псевдокоммунисты из КПРФ решили вычеркнуть солдат и матросов из списков избирателей — отказаться от завоеваний Октябрьской Революции, давших военнослужащим право избирать и быть избранными», — указали в КПСС.
По мнению политсилы, своим законопроектом КПРФ пытается расколоть общество: армию и народ, офицеров с контрактниками и срочников, местных и прикомандированных. «Солдат-срочников, служащих вне дома, предложено вернуть в первобытное состояние нижних чинов, "серой скотинки" времен царской армии. Предложенная КПРФ электоральная сегрегация делит военнослужащих срочников на своих, местных и чужих. Для первых выборы праздник, для вторых — напоминание, что они здесь находятся временно, на положении людей второго сорта», — подчеркнули члены КПСС.
По их словам, коммунисты снабдили свой законопроект ссылками на некие фундаментальные демократические начала, забыв, что буржуазный фундамент — гнилой. Кроме того, КПРФ подтвердила, что она страшно далека от народа, заключили в Партии социальной справедливости.
Законопроект, исключающий солдат-срочников из списков избирателей, был внесен в Госдуму депутатами-коммунистами Валерием Рашкиным, Денисом Парфеновым и Ольгой Алимовой еще в конце мая. 15 июля документ поступил на рассмотрение в Совет Госдумы.
Последние новости
Лесные пожары в Сибири начали тушить с воздуха Украина задумала согласиться с требованиями России по морякам США срочно анонсировали аналог «Авангарда»
Комментарии1
Политика , Армия , Законопроекты , Ольга Алимова , Денис Парфенов , Валерий Рашкин , Госдума , КПРФ , ЛДПР , КПСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия не виновата: Трамп прекратил охоту на ведьм47
США заявили о «большой сделке» с Россией93
Военные массово бегут из ВСУ155
«Унижала сексуальное достоинство»: убийца блогерши сделал признание27
Спор у Скабеевой закончился битьем стаканов
Видео
02:21
Тело миллионера обнаружили в реке
Происшествия В мире
01:10
«Унижала сексуальное достоинство»: убийца блогерши сделал признание
Криминал Происшествия
01:19
Появилось видео крушения поезда в Чехии
Происшествия Катастрофы
01:27
Успешное наступление сирийской армии сняли на видео
Армия
02:46
Человека-ракету над катером ВМФ Британии сняли на видео
Армия Войска
01:41
Спор у Скабеевой закончился битьем стаканов
Общество
00:38
Тело в чемодане: появилось видео допроса убийцы блогерши
Происшествия Криминал
01:26
США заявили о «большой сделке» с Россией
В мире Оружие
00:36
Россия не виновата: Трамп прекратил охоту на ведьм
США Политика
00:42
SSJ 100 экстренно сел в Самаре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение