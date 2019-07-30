Центризбирком получил жалобу Любови Соболь на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
Соболь написала в Twitter, что подала официальную жалобу в ЦИК на отказ в дее регистрации. Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома в течение пяти дней. ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение 10 дней.
"Да, жалоба от нее сегодня поступила", — сказала Гришина.
Ранее во вторник она заявила, что ЦИК уже получил шесть жалоб от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации.
Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.