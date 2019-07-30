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Путин внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря 

ТАСС + ещё 7 52 минуты назад
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин во вторник внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в Актау (Казахстан) 12 августа 2018 года. Текст размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря была подписана Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменией на V Каспийском саммите, который прошел в Актау. Работа над ней шла с 1996 года.
Согласно пояснительным материалам, "конвенция содержит положения, закрепляющие режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря, механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и касающиеся других вопросов сотрудничества прибрежных государств".
"В соответствии с конвенцией к основным принципам деятельности ее сторон на Каспийском море, в частности, относится неприсутствие на нем вооруженных сил, не принадлежащих сторонам", — отмечается в сопроводительных документах.
В тексте самой конвенции подчеркивается, что ее участники действуют на основе принципов уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства, "использования Каспийского моря в мирных целях, превращения его в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества", "обеспечения безопасности и стабильности в Каспийском регионе". Стороны при этом обязались обеспечивать стабильный баланс вооружений на Каспийском море, вести военное строительство "в пределах разумной достаточности с учетом интересов всех" подписантов.
Каспийское море — крупнейший на Земле замкнутый водоем, который причисляют как к озерам (бессточный водоем), так и к морям (из-за очень больших размеров).
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Комментарии1
Политика , Владимир Путин , Госдума , Азербайджан , Иран , Туркмения
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