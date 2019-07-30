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В Госдуме осудили арест российского танкера на Украине 

Российская Газета + ещё 58 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
В Госдуме прокомментировали решение украинского суда наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту Измаила.
Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил об аресте танкера вместе с изъятыми во время обыска документами. Ранее он был задержан в порту Измаил в Одесской области. Украинская сторона утверждает, что танкер якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе, когда украинские моряки нарушили российскую госграницу и были задержаны.
Необходимо рассмотреть возможность вынесения данного вопроса на Совет Безопасности ООН, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В комментарии RT он назвал задержание танкера провокацией и грубым нарушением норм международного права со стороны украинских властей.
Неконструктивные действия Киева нельзя оставлять без ответа, необходимо применить соответствующие нормы уголовного права, заявил также политик.
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Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Юрий Швыткин , Анатолий Матиос , Совбез ООН , Госдума , Измаил
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