В Госдуме осудили арест российского танкера на Украине 

В Госдуме прокомментировали решение украинского суда наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту Измаила.
Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил об аресте танкера вместе с изъятыми во время обыска документами. Ранее он был задержан в порту Измаил в Одесской области. Украинская сторона утверждает, что танкер якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе, когда украинские моряки нарушили российскую госграницу и были задержаны.
Необходимо рассмотреть возможность вынесения данного вопроса на Совет Безопасности ООН, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В комментарии RT он назвал задержание танкера провокацией и грубым нарушением норм международного права со стороны украинских властей.
Неконструктивные действия Киева нельзя оставлять без ответа, необходимо применить соответствующие нормы уголовного права, заявил также политик.