Брод попросит Денисову проконтролировать ситуацию с танкером Nika Spirit

Служба безопасности Украины ранее заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе, когда украинские моряки нарушили российскую госграницу и были задержаны.

Как заявили в МИД РФ , российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что украинский суд арестовал российский танкер вместе с изъятыми во время обыска документами. В посольстве РФ в Киеве РИА Новости заявили, что дипмиссия пока не получала уведомления об аресте танкера Nika Spirit, консульство в Одессе направило МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию.

"Со своей стороны, как руководитель Московского бюро по правам человека, я направлю запрос госпоже Денисовой — уполномоченному Верховной рады по правам человека — с тем, чтобы она взяла ситуацию под свой контроль в ближайшие дни", — сказал РИА Новости Брод.

По его словам, арест судна — еще один недружественный шаг Украины в отношении России. «То, что они связывают это судно с инцидентом в Керченском заливе — там речь шла относительно нарушения границы РФ, и по украинским морякам идет судебное заседание», — пояснил глава бюро.

"Здесь же российское судно непонятно по какой причине было задержано, доводы украинской стороны неубедительны. Если даже это судно и преградило во время того инцидента путь украинским судам, то таким образом защищалась водная граница РФ", — добавил Брод.

Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.