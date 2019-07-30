В Совфеде высмеяли новый план Киева по «возвращению» Крыма

"Вот он придумывает: надо создать какую-то площадку для переговоров по Крыму и ввести туда Соединенные Штаты и Турцию. Пусть создает площадку и сами с собой там разговаривают", — заявил Цеков.

Он добавил, что Россия не собирается обсуждать тему Крыма на основе новой площадки с привлечением других государств. По словам Цекова, Кориневич "совершенно не знает реальности", а сама его должность является "никчемной и ненужной".

Ранее Кориневич сообщил, что украинские власти могут инициировать создание международной площадки для переговоров по Крыму, а к обсуждению статуса полуострова подключат страны "нормандского формата", а также Турцию и США. В Киеве считают, что этот шаг якобы сможет быть первым на пути пересмотра принадлежности Крыма. При этом отсутствие "диалога" по Крыму Кориневич связал с принципиальной позицией Москвы.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 96% жителей республики проголосовали за воссоединение с Россией.