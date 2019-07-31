Зеленского предупредили об угрозе жизни

Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил украинский композитор и телеведущий Владимир Быстряков

Его опасения связаны с тем, что бывший президент Украины Петр Порошенко перед сдачей полномочий «наделил всевозможными орденами и званиями целую группу людей в военной форме». По его словам, это делает возможным военное вмешательство в политику. «Я боюсь, как бы этим празднованием 24 августа не началась новая волна насилия», — говорит Быстряков.

По его словам, отошедшие от политики элиты так просто власть не отдадут. «Слишком много на них и преступления, и крови», — пояснил телеведущий.

9 июля Владимир Зеленский сообщил об отмене военного парада 24 августа, назвав его помпезным и недешевым. По словам президента, деньги, которые Киев мог потратить на проведение парада, будут выплачены военнослужащим: солдатам-срочникам, офицерам, курсантам, а также тем, кто воюет в Донбассе.

Бывший украинский лидер Петр Порошенко назвал решение Зеленского недальновидным. Он пояснил, что парад является тем событием, когда народ имеет возможность отдать дань уважения своей армии.