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Зеленского предупредили об угрозе жизни 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил украинский композитор и телеведущий Владимир Быстряков.
Его опасения связаны с тем, что бывший президент Украины Петр Порошенко перед сдачей полномочий «наделил всевозможными орденами и званиями целую группу людей в военной форме». По его словам, это делает возможным военное вмешательство в политику. «Я боюсь, как бы этим празднованием 24 августа не началась новая волна насилия», — говорит Быстряков.
По его словам, отошедшие от политики элиты так просто власть не отдадут. «Слишком много на них и преступления, и крови», — пояснил телеведущий.
9 июля Владимир Зеленский сообщил об отмене военного парада 24 августа, назвав его помпезным и недешевым. По словам президента, деньги, которые Киев мог потратить на проведение парада, будут выплачены военнослужащим: солдатам-срочникам, офицерам, курсантам, а также тем, кто воюет в Донбассе.
Бывший украинский лидер Петр Порошенко назвал решение Зеленского недальновидным. Он пояснил, что парад является тем событием, когда народ имеет возможность отдать дань уважения своей армии.
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Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Владимир Быстряков , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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