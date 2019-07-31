В Киеве предупредили об угрозе жизни Зеленского

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому грозит опасность из-за отмены парада на День независимости. Об этом заявил украинский композитор и телеведущий Владимир Быстряков в эфире украинского СМИ.

До этого Зеленский заявил, что отменяет военные парад в День независимости на Украине , который пройдет 24 августа. Такое решение он принял, так как традиционный парад очень дорогой, а он хочет направить эти деньги на премии военным.

По словам Быстрякова, жизни президента грозит опасность из-за того, что бывшие власти могут совершить попытку его военного свержения. Таким образом, телеведущий намекнул на экс-главу государства Петра Порошенко . Он отметил, что военное вмешательство не исключено, так как Порошенко наградил многих военных всевозможными орденами и званиями.

"Люди, которые были вышиблены из политики, они так просто свое кресло не отдадут", — предположил Быстряков.

Он добавил, что считает, что на руках бывших властей много крови и преступлений, поэтому кровопролитие может состояться и из-за отмены военного парада.

Ранее сообщалось, что Порошенко отреагировал на отмену Зеленским парада в День независимости.