Украинский телеведущий заявил об угрозе жизни Зеленского из-за Порошенко

По его словам, 24 августа, когда на Украине будет праздноваться День независимости, те, кто обладали властью до смены руководства, могут предпринять попытку военного свержения Зеленского.

"Перед сдачей полномочий Петр Алексеевич (Порошенко — Прим. ред.) наделил всевозможными орденами и званиями целую группу людей в военной форме. Поэтому абсолютно не исключено военное вмешательство в это все дело. До сих пор у нас армия была вне политики, но я боюсь, как бы этим празднованием 24 августа не началась новая волна насилия. Эти люди, которые были вышиблены из политики, они так просто свое кресло не отдадут — слишком много на них и преступления, и крови", — заявил Быстряков.

Он также отметил, что причина этого может стать отмена официального военного парада, поскольку предыдущие власти могут организовать альтернативный проход военных, который может перерасти в беспорядки.