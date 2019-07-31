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Украинский телеведущий заявил об угрозе жизни Зеленского из-за Порошенко 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому может угрожать опасность в связи с отменой парада на День независимости. Об этом заявил украинский композитор и телеведущий Владимир Быстряков в эфире телеканала ZIK.
По его словам, 24 августа, когда на Украине будет праздноваться День независимости, те, кто обладали властью до смены руководства, могут предпринять попытку военного свержения Зеленского.
"Перед сдачей полномочий Петр Алексеевич (Порошенко — Прим. ред.) наделил всевозможными орденами и званиями целую группу людей в военной форме. Поэтому абсолютно не исключено военное вмешательство в это все дело. До сих пор у нас армия была вне политики, но я боюсь, как бы этим празднованием 24 августа не началась новая волна насилия. Эти люди, которые были вышиблены из политики, они так просто свое кресло не отдадут — слишком много на них и преступления, и крови", — заявил Быстряков.
Он также отметил, что причина этого может стать отмена официального военного парада, поскольку предыдущие власти могут организовать альтернативный проход военных, который может перерасти в беспорядки.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что вместо военного парада в центре Киева в День независимости состоится «шествие достоинства», в котором будет участвовать Зеленский. Планируется, что по центральной улице столицы пройдут представители разных родов войск вооруженных сил, а также медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры.
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Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Андрей Богдан , Владимир Быстряков , Владимир Зеленский , РИА Новости , Москва
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