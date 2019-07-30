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У Зеленского рассказали о праздновании Дня независимости Украины 

Газета.Ru + ещё 6 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о праздновании Дня независимости на Украине. Об этом сообщает «112 Украина».
По его словам, вместо военного парада в этот день состоится «шествие достоинства».
Он отметил, что шествие планируется провести в европейском стиле. По улицам пройдут представители различных родов войск Украины.
"Вместе с военными в мероприятии также примут участие медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры", — подчеркнул Богдан.
Причем, уточнил политик, глава государства также примет участие в шествии, после чего он обратится к украинцам.
В конце празднования пройдет большой концерт.
Ранее сообщалось, что Зеленский отменил парад в День независимости на Украине.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Андрей Богдан , Владимир Зеленский
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