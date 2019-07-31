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Врио главы Калмыкии рассказал Путину о проблемах с водой 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: пресс-служба Президента России
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности Главы Республики Калмыкия Бату Хасиковым. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля в среду, 31 июля.
По словам Хасикова, в настоящий момент ключевой проблемой является обеспечение населения чистой питьевой водой. «Согласно данным Роспотребнадзора, только 74 процента людей, живущих в Калмыкии, имеют возможность потреблять чистую воду», — сказал он.
Он отметил, что денег в рамках федеральной программы «Чистая вода» недостаточно для обеспечения всех жителей. Кроме того, в регионе существуют проблемы с орошением земель, посетовал Хасиков.
«Калмыкия попала в список десяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития, и сейчас под руководством Дмитрия Николаевича Кобылкина — Министра природных ресурсов [и экологии] Российской Федерации — мы готовим комплексный план по социально-экономическому развитию Калмыкии», — сказал врио губернатора.
В начале июля стало известно, что Калмыкия вошла в тройку регионов с наиболее низким уровнем дохода населения.
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Политика , Дмитрий Кобылкин , Владимир Путин , Республика Калмыкия
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