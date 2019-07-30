Захарова назвала безумием решение Украины создать русскоязычный канал

Так она прокомментировала в Facebook решение команды Зеленского создать канал «для борьбы за умы» русскоязычных.

«Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешен только для частного общения и религиозных обрядов!», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, «безумие происходящего настолько невероятно, что история большее напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней».

Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что для усиления позиций государства в информационной борьбе украинские власти создадут всемирный русскоязычный канал.

Он отметил, что этот канал нужен для борьбы за умы украинцев в Донбассе и Крыму, а также на территории России. По его словам, это должен быть государственный канал.