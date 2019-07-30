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«Это же надо додуматься»: Захарова высказалась о ситуации на Украине 

Рамблер + ещё 14 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила украинским властям, решившим создать в стране русскоязычной телеканал, что украинские законы ограничивают использование русского языка. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко анонсировал запуск украинского русскоязычного канала. По его словам, новый телеканал усилит позиции Украины в информационной борьбе и поможет «в борьбе за умы украинцев» в Донбассе и Крыму.
Захарову удивило, что созданием канала Киев пытается убедить людей, отстаивающих право говорить по-русски, в их неправоте.
«Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответсвии с новым законом о языке, разрешен только для частного общения и религиозных обрядов!» — заявила представитель МИД РФ (орфография и пунктуация автора сохранены).
Захарова назвала подобные инициативы «невероятным безумием».
«История большее напоминает какую -нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней», — заключила она.
Президент Украины Владимир Зеленский во время своей предвыборной кампании заявлял, что украинским властям не стоит «давить» русский язык и языки меньшинств. Зеленский подчеркивал, что украинский язык имеет статус государственного, и этого достаточно для его развития и закрепления. По его мнению, современная образовательная система выстроена так, что в итоге все граждане страны будут говорить на украинском языке.
Также Зеленский говорил о планах создать на Украине новостной русскоязычный канал «европейского уровня», который будет транслировать жителям ДНР и ЛНР «месседж: мы — украинцы».
В феврале 2018-го на Украине признали неконституционным закон «Об основах государственной языковой политики». После вступления закона в силу в 2012 году в некоторых областях страны русский язык получил статус регионального. В том же году Рада одобрила закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающий сотрудников государственных организаций и банков общаться на рабочем месте только на украинском языке.
Также в стране действует закон о языковых квотах на телевидении, по которому 75 процентов эфира необходимо заполнять контентом на украинском языке. За нарушения телекомпаниям грозят штрафы.
Комментарии5
Политика , Владимир Зеленский , Мария Захарова , МИД , Киев , Республика Крым
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