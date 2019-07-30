«Это же надо додуматься»: Захарова высказалась о ситуации на Украине

Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко анонсировал запуск украинского русскоязычного канала. По его словам, новый телеканал усилит позиции Украины в информационной борьбе и поможет «в борьбе за умы украинцев» в Донбассе и Крыму

Захарову удивило, что созданием канала Киев пытается убедить людей, отстаивающих право говорить по-русски, в их неправоте.

«Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответсвии с новым законом о языке, разрешен только для частного общения и религиозных обрядов!» — заявила представитель МИД РФ (орфография и пунктуация автора сохранены).

Захарова назвала подобные инициативы «невероятным безумием».

«История большее напоминает какую -нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней», — заключила она.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей предвыборной кампании заявлял, что украинским властям не стоит «давить» русский язык и языки меньшинств. Зеленский подчеркивал, что украинский язык имеет статус государственного, и этого достаточно для его развития и закрепления. По его мнению, современная образовательная система выстроена так, что в итоге все граждане страны будут говорить на украинском языке.

Также Зеленский говорил о планах создать на Украине новостной русскоязычный канал «европейского уровня», который будет транслировать жителям ДНР и ЛНР «месседж: мы — украинцы».

В феврале 2018-го на Украине признали неконституционным закон «Об основах государственной языковой политики». После вступления закона в силу в 2012 году в некоторых областях страны русский язык получил статус регионального. В том же году Рада одобрила закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающий сотрудников государственных организаций и банков общаться на рабочем месте только на украинском языке.

Также в стране действует закон о языковых квотах на телевидении, по которому 75 процентов эфира необходимо заполнять контентом на украинском языке. За нарушения телекомпаниям грозят штрафы.