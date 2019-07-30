Eurasianet (США): возможна ли в России четырехдневная рабочая неделя?

Eurasianet (США) , ссылаясь на мнение экспертов, отмечает, что этому могут помешать низкие показатели автоматизации и высокий уровень экономического неравенства. Впрочем, в тексте подчеркивается, что изменения длительности трудовой недели в стране — вопрос не сегодняшнего дня. Комментируя вероятность того, что в России рабочая неделя может быть сокращена до четырех дней, издание, ссылаясь на мнение экспертов, отмечает, что этому могут помешать низкие показатели автоматизации и высокий уровень экономического неравенства. Впрочем, в тексте подчеркивается, что изменения длительности трудовой недели в стране — вопрос не сегодняшнего дня.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предположил, что в России может быть сокращена рабочая неделя с пяти до четырех дней. По его мнению, «технологический прогресс» сокращает не только рабочие места, но и рабочее время.

В России неоднозначно восприняли предложение. Бизнес высказался резко против, а население боится потерять часть дохода. Кроме того, даже существующие нормы рабочего времени не соблюдаются: работники трудятся сверхурочно, как правило, не получая дополнительных денег, как того требует Трудовой кодекс. А в теневом секторе вообще нет никаких ограничений по рабочему времени.

Эксперты объясняют неготовность России к сокращению рабочей недели низкими показателями производительности и автоматизации труда. Такое решение, по их мнению, приведет к сокращению прибылей компаний и заработных плат, а также негативно повлияет на экономику.

Что предложил Медведев

«Технологический прогресс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени, к расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — заявил Дмитрий Медведев, выступая в июне на сессии Международной организации труда (МОТ) в Женеве.

В пример он привел одну из новозеландских компаний («Перпетуал гардиан» (Perpetual Guardian), которая оказывает услуги в области недвижимости), где в результате введения такой рабочей недели произошел прирост производительности труда за один час работы на 20% и снизился уровень стресса сотрудников. При этом рабочее время сократилось с 37,5 до 30 часов в неделю.

Следует отметить, что некоторые сотрудники МОТ, на сессии, где выступал Медведев, ранее заявляли о преимуществах четырехдневной рабочей недели. В 2014 году эксперт организации Джон Мессенджер привел пять аргументов в пользу 32-часовой четырехдневки: улучшение здоровья сотрудников, создание новых рабочих мест, рост продуктивности труда, польза для экологии и улучшение качества жизни.

Как отреагировали в России

В России рассуждения Медведева восприняли неоднозначно. Согласно опросу ВЦИОМ , почти половина граждан (48%) не одобряют идею перехода на четырехдневный режим работы. Большинство опрошенных (82%) убеждены, что сокращение рабочей недели приведет к снижению заработка.

Московская федерация профсоюзов приводит другие цифры: 60% опрошенных ею не против заняться в пятницу личными делами. Остальные в принципе тоже не против, однако боятся потерять в заработке.

Согласно опросу телеграм-канала «Грокс» (Groks), посвященного технологиям и маркетингу, 81% из 700 опрошенных выступают за сокращение рабочей недели.

«Перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян, — приводятся в опросе ВЦИОМ слова его гендиректора Валерия Федорова. — Страхи в основном связаны с вероятным сокращением получаемого дохода, что критично прежде всего для самых бедных и уязвимых слоев населения».

По данным Росстата, 47,2% малоимущих россиян проживают в городах с населением менее 100 тысяч человек и в сельских поселениях.

По словам Федорова, сторонники сокращения рабочей недели хотят более продуктивно использовать свободное время и благодаря этому улучшить баланс между работой, отдыхом и личной жизнью.

«Такие надежды чаще всего высказывают респонденты, находящиеся на пике своей физической формы (возраст 25-34 года) и работающие на наиболее развитых рынках (города-миллионники и столицы)», — считает он.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец считает сокращение рабочей недели непозволительной роскошью.

«На сегодняшний день мы не можем себе такого позволить. Наш Трудовой кодекс находится относительно других трудовых кодексов мира на очень хороших позициях. Мало стран могут предложить такого размера гарантированный отпуск и отпуск за ребенком, но позволить четырехдневную рабочую неделю — для России это пока мечта», — сказала она.

Возможное сокращение рабочей недели позволит легализовать практику перевода работников на неполную ставку, сказал изданию «Свободная пресса» старший преподаватель кафедры экономики и финансов РАНХиГС Борис Пивовар.

«Теперь людям можно будет на законных основаниях сказать «работайте четыре дня, получайте за них, а иначе можете уволиться». Люди будут работать меньше, но за сущие копейки. Я не верю ни в саму инициативу, ни в благие намерения правительства», — сказал он.

Профессор НИУ-ВШЭ Иван Родионов считает, что смысл возможного сокращения рабочей недели заключается в желании правительства снять с себя все социальные обязательства.

«Вот в России примерно 10 лет назад стали пропагандировать другую идею — удаленную работу. Мол, как хорошо сидеть дома и никуда не ездить. Но, по сути, это новая форма эксплуатации. Как правило, перед фрилансерами у работодателей нет никаких обязательств по пенсионному обеспечению, медицинской страховке. Сегодня работника нанял, а завтра выкинул», — проводит он аналогию.

Против сокращения рабочей недели выступает и бизнес. По данным Московской федерации профсоюзов, среди бизнесменов доля одобряющих переход на четырехдневную рабочую неделю составляет менее 20%. Член генсовета «Деловой России» Антон Степанов полагает, что переход «убьет бизнес», особенно средний и производственный. Мера повысит себестоимость продукции и приведет к росту цен, в то время как рентабельность бизнеса сократится и в итоге отрицательно повлияет на ВВП страны, считает он.

Опрошенные изданием «Реальное время» бизнесмены также считают, что сокращение рабочего времени ведет к снижению экономических показателей страны. Прибыль компаний может упасть пропорционально сокращаемому рабочему времени (на 20%), как и зарплата сотрудников.

Есть ли предпосылки для сокращения рабочей недели

Согласно многочисленным исследованиям, для перехода на укороченную неделю необходим ряд предпосылок, в том числе высокий уровень производительности и автоматизации труда, и существование механизмов для относительно справедливого распределения плодов этого труда. В России подобных предпосылок нет.

РФ сильно отстает от развитых стран по уровню автоматизации. Закупки промышленных роботов в России измеряются всего несколькими сотнями в год против десятков тысяч в Китае, США, Японии или Германии. Хотя аналитики предсказывают исчезновение ряда профессий под влиянием новых технологий, процесс автоматизации в РФ вряд ли будет столь стремительным, как в передовых экономиках. Производительность труда в России составляет 25,4 доллара в час (по данным на 2016 год), что в шесть и более раз меньше производительности в США, Норвегии и Ирландии, и вдвое ниже показателей многих европейских стран.

Кроме того, Россия является одним из мировых «лидеров» по имущественному неравенству и неравенству по доходам. Ввиду отсутствия эффективных механизмов борьбы с неравенством, даже если удастся повысить производительность и автоматизацию труда, то прирост добавленной стоимости может просто осесть в карманах узкого круга лиц, вместо того, чтобы повысить уровень жизни широких масс, в том числе путем сокращения рабочей недели при сохранении прежнего уровня заработной платы.

Сколько времени на самом деле работают в России

Действия правительства РФ противоречат пожеланиям Медведева о сокращении рабочей недели. В марте 2019 года Минтруд предложил увеличить продолжительность рабочего времени сельских женщин с льготных 36 до 40 часов в неделю. Инициативу объяснили необходимостью избавиться от «устаревших норм». Годовое количество рабочих часов в России — 1972 часа — одно из самых высоких в странах ОЭСР . Оно уступает лишь Мексике и Корее. Однако речь идет лишь о рабочем времени, определенном законодательством.

Хотя данные ОЭСР говорят о том, что лишь 0,1% российских сотрудников трудятся сверхурочно (против 11% в среднем по ОЭСР), эксперты ставят под сомнение эту оценку. Для многих профессий традиционный восьмичасовой рабочий день (с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00) при пятидневной рабочей неделе — скорее исключение, чем правило. Особенно это касается тех, кто занят в огромном — 15 миллионов человек, по официальным оценкам, — теневом секторе экономики, где Трудовой кодекс фактически не действует.

По мнению сопредседателя профсоюза «Университетская солидарность» Павла Кудюкина , в России не существует достоверной статистики рабочего времени. Хотя трудовое законодательство ограничивает сверхурочный труд четырьмя часами два дня подряд и требует оплачивать его в полуторном и двойном размере, на практике нормы не исполняются.

По словам эксперта, полуторная и даже двойная рабочая нагрузка типична для бюджетного сектора, где дефицит кадров и формальное подтягивание зарплат до уровня, предусмотренного майскими указами Владимира Путина РФ, привели к широкому распространению внутреннего совместительства.

Многие работники бюджетной сферы, с которыми удалось пообщаться «Эурейшанет», сообщили о том, что им приходится работать сверх нормы за ту же зарплату. После 18.00 вечера, когда обычно заканчивается рабочий день, остаются на работе сотрудники Центробанка , многие работники структур правительства Петербурга и министерств правительства России (в том числе высокопоставленные чиновники), часто им приходится работать в выходные — приезжать на работу или посещать разнообразные мероприятия.

«Средняя ставка школьного учителя — 1,6 (в полтора раза выше нормы). Люди готовы перерабатывать, чтобы свести концы с концами. Аналогичная ситуация у врачей. Внутреннее совместительство не считается переработкой и не учитывается статистикой. В промышленности, строительстве, на транспорте значительная часть работы происходит неофициально и [ее время] не фиксируется», — отмечает Кудюкин.

О низких заработках и схемах оплаты труда, стимулирующих переработки, говорит и Кирилл Сергеев , координатор профсоюза «Новопроф», организующего рабочих на судостроительных предприятиях Петербурга.

«Фонд заработной платы — общий на весь цех. Из него оплачиваются сверхурочные и премии. Если ты работаешь восемь часов в смену, то твой коллега, работающий двенадцать, съест премию, на которую ты рассчитываешь. Никто не хочет получать 30 тысяч рублей в месяц, пока другие получают 50 тысяч. Несмотря на то, что работать больше четырех часов сверхурочно запрещено, некоторые вкалывают по 16 и даже 20 часов, договариваясь с мастерами и подменяя других рабочих. Переработки приводят к переутомлению, потере внимания, браку и производственным травмам», — рассказывает Сергеев.

С хроническими переработками водителей такси связывают рост числа ДТП. Председатель координационного совета профсоюза «Таксист» Андрей Попков объясняет это деятельностью интернет-агрегаторов (посредников), снижающих тарифы на проезд пассажиров, вытесняя с рынка традиционные таксопарки.

«Интернет-площадки вроде «Яндекс-такси», по сути, работодатели, но доказать это в суде нам не удалось. Водители, [получающие заказы через агрегатор], считаются индивидуальными предпринимателями. Нормы, регулирующие трудовые отношения, на них не распространяются. Агрегатор забирает 30% выручки, владелец арендуемого автомобиля — 45% и только 25% — водитель. Чтобы свести концы с концами, таксист должен работать без выходных», — говорит Попков.

Без кардинального изменения всей социальной политики слова Дмитрия Медведева о переходе на четырехдневку — пусты, считает Павел Кудюкин.