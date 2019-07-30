Бумажные паспорта могут исчезнуть через три года

Что даст россиянам «цифровой профиль», для чего понадобился закон о надёжном Рунете и как скоро региональные телеканалы попадут в третий мультиплекс, «Парламентской газете» рассказал глава думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин

Доступ к госуслугам станет проще

С 2026 года в России начнёт полноценно функционировать единая база данных о населении страны. По словам председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, правительственный законопроект о создании такой базы тесно связан с другим — о «цифровом профиле», который был внесён в Думу группой сенаторов.

«Благодаря закону об идентификации и об аутентификации для граждан может быть создана возможность, используя государственные сервисы, такие как Госуслуги, оставить свою фотографию и голос и в дальнейшем при получении тех или иных документов не предъявлять паспорт, — объяснил Левин в пресс-центре «Парламентской газеты» 26 июля. — То есть будет создан цифровой профиль, благодаря которому вы сможете прийти, например, в МФЦ не имея при себе документов, удостоверяющих личность, показать себя и назвать кодовое слово — и этого будет достаточно для получения услуг или справочных документов».

Парламентарий отметил, что это серьёзно облегчает возможность коммуникации между гражданами и государством, а наша страна в этом вопросе является одним из передовиков цифровой трансформации. «Возможно, уже вскоре нам ничего не будет нужно для подтверждения идентификации личности, — уверен Леонид Левин. — Хотя мы сейчас переходим на электронный паспорт, по сути, через три года, после запуска единой информационной системы, нам и он может не понадобиться. Нашего личного присутствия может быть достаточно для того, чтобы получать государственные документы, в том числе и дистанционно, расплачиваться в магазинах и ресторанах, и так далее».

Впрочем, законодатель обратил внимание, что у граждан, безусловно, должно быть право выбора. И для тех, кто не готов предоставлять государству свои биометрические данные, конституционное право пользоваться обычными документами сохранится до момента истечения их срока действия, в том числе — для выданных бессрочно. Левин также подчеркнул, что информация о том, что в ходе создания единой базы данных гражданам будут присваивать какие-то «личные номера», не соответствует действительности.

«Речь идёт исключительно «о сверке часов», уточнении уже имеющейся у государства информации и исправлении её возможных искажений», — пояснил глава профильного комитета Госдумы.

Не «суверенный», а «надёжный»

По словам Левина, Россия не намерена заимствовать опыт Китая КНДР в построении «суверенного» Интернета. Напротив, принятый недавно закон направлен на обеспечение надёжной и бесперебойной работы всех сервисов, в том числе иностранных, в российском сегменте Сети. «Мы не пытаемся никого копировать, мы идём своим путём, и каких-либо ограничений для работы иностранных сервисов в России никогда не было», — подчеркнул парламентарий, добавив, что основная причина появления закона о надёжном Рунете заключается в выявлении системных сбоев в его инфраструктуре.

Закон принят для того, чтобы Рунет работал на территории Российской Федерации всегда стабильно — даже в том случае, если идёт технологическая попытка извне осложнить его работу.

Дело в том, что за последние годы выявлено и получило фактическое подтверждение то, что хакерские атаки носят системный характер не только на коммерческие сервисы, но и на государственную инфраструктуру. Для мониторинга подобного рода угроз Роскомнадзор создаст специализированный центр, а в случае обнаружения сбоев его специалисты совместно с операторами связи смогут оперативно перенаправлять трафик таким образом, чтобы российские граждане, пользуясь тем или иным сервисом, не чувствовали каких-либо ограничений и не испытывали проблем.

«Закон принят для того, чтобы Рунет работал на территории Российской Федерации всегда стабильно — даже в том случае, если идёт технологическая попытка извне осложнить его работу. Наша задача, чтобы в случае форс-мажора, когда идёт попытка дестабилизации его работы, все сервисы и серверы, находящиеся на территории России, продолжали действовать и предоставлять свои услуги гражданам, — сказал законодатель.

В ожидании третьего мультиплекса

Ранее принятый парламентариями закон о «21-й кнопке» предоставил региональным каналам возможность попасть на хорошую позицию в кабельных сетях. Однако проблема регионального телевещания с принятием этого закона решена не полностью, считает Леонид Левин, поскольку во многих субъектах Федерации действует не один, а несколько крупных вещателей.

«Безусловно, для больших городов такая проблема является актуальной. В этой связи сейчас в стадии решения находятся два вопроса. Первое — Правительством определено, что в рамках первого мультиплекса на площадке Общественного телевидения России будет выделено не менее пяти часов ежедневно для вещания региональных телеканалов со своими передачами, — напомнил глава комитета. — Второй путь системного решения проблемы — в отдельных регионах предоставить телекомпаниям возможность взять на себя расходы по созданию третьего мультиплекса».

Единственная помеха в том, что большое количество частот, в том числе тех, которые хотят использовать региональные телеканалы, находится в ведении военных. Поэтому сейчас специалисты проводят мониторинг всех возможных цифровых диапазонов, чтобы определить точно — где, в каком регионе и в каком объёме они могут быть переданы под третий мультиплекс.

«Это большая серьёзная работа, по сути, масштабный аудит всех возможных частот, которые находятся в распоряжении Российской Федерации. Только по итогам этого аудита можно будет определить возможности третьего мультиплекса в каждом конкретном регионе и понять точно, в какие суммы это может вылиться и не повлечёт ли за собой сбоев и помех для работы военных или спецслужб», — рассказал Леонид Левин.

Пора работать технологично

Между тем в государственной поддержке нуждаются не только региональные телеканалы, но и печатная пресса. По словам Левина, в текущем году газеты и журналы получили более полумиллиарда рублей из средств Роспечати

«Сотни региональных средств массовой информации получили данную поддержку, которая варьировалась от 50 тысяч рублей до двух миллионов рублей. И эта работа крайне востребована», — рассказал сопредседатель экспертного совета Роспечати, которая занимается распределением грантов. Он отметил, что в дальнейшем совет планирует повысить требования к СМИ, которые рассчитывают на получение денежного пособия.

«В этом году обязательным требованием было наличие у издания интернет-сайта или странички в социальных сетях. Мы считаем, что для востребованности контента и для работы с молодёжной аудиторией надо уметь работать с современными технологиями. А если таких знаний нет, то этому надо учиться», — объяснил депутат.

Следующим этапом, по его словам, станет рассмотрение возможности поддержки не только печатных, но и электронных СМИ. «У нас в регионах сегодня есть большое количество популярных сайтов, пишущих интересные качественные материалы и никакого отношения к „бумаге“ не имеющих, но при этом имеющих высокую цитируемость, востребованность их контента и уважение среди пользователей, — заявил Леонид Левин. — Мне кажется, что их социальные проекты подпадают под направление, которым занимается Роспечать (а это все направления жизни общества), поэтому я думаю, что эту работу следует расширять, и поддержка электронных средств массовой информации обязательно должна появиться».

Телевидение придёт в Интернет

На сегодняшний день телеканалы зачастую сталкиваются с тем, что их эфирный сигнал попадает в электронные сети без их ведома. Мало того, телевизионный контент прерывается незаконными рекламными вставками, включая рекламу казино, а также собственными передачами и всевозможными кустарными роликами, в том числе и политического характера.

«Здесь мы видим не только нарушение авторских прав, но и в целом проблему в этой сфере. При этом напоминаю, что первый и второй мультиплексы — это 20 обязательных общедоступных каналов, и государству крайне важно, чтобы информация, распространяемая ими, передавалась без искажений и в полной мере», — подчеркнул парламентарий.

Буквально на днях Леонид Левин с коллегами по комитету внёс в Госдуму законопроект о создании единой интернет-платформы для эфирного вещания 20 общедоступных телеканалов. Организация, которая займётся созданием этой платформы, разработает видеоплеер, способный обеспечить качественную передачу цифрового изображения в Интернете в полном объёме и без каких-либо нарушений. Кроме того, у сервиса появится собственное приложение, которое позволит тем пользователям, которые уже давно не пользуются телевизором и смотрят видео только с помощью компьютера, планшета или смартфона, также иметь возможность видеть все 20 каналов, не переключаясь с сайта на сайт.

«Это приближает обязательные общедоступные телеканалы к интернет-аудитории, даёт ей возможность смотреть в Сети телеканалы в одном месте, в защищённом качестве и в более удобном формате для интернет-пользователей», — резюмировал законодатель.

Цифры и факты

До 90 тысяч возросло количество нарушений в сфере информационных технологий в 2018 году — это 4,4 процента от всех зарегистрированных в России преступлений, то есть почти каждое 20-е преступление;

По данным МВД, число преступлений с использованием современных телекоммуникационных технологий в России увеличилось за последний год на 92 процента;

От 500 миллиардов долларов до одного триллиона долларов в год оценивается ущерб от киберпреступности в мире. 7 из 10 интернет-пользователей утверждают, что понимают риск киберугроз и знают, как защитить себя онлайн. Однако две трети пользователей хотя бы раз в жизни становились жертвами киберпреступлений