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В Счетной палате оценили эффективность поддержки моногородов 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Комплексная программа развития моногородов была запущена в 2016 году, а затем досрочно прекращена с 1 января 2019 года. В стране утвердили Стратегию пространственного развития Российской Федерации, в которой внимание предполагается уделять и моногородам. Но пока проблемы территорий, где вся жизнь вращается вокруг одного крупного предприятия, отнюдь не решили, скорее, напротив.
Люди продолжают уезжать, причем наиболее квалифицированные кадры. А более половины тех, кто остался, по-прежнему оценивают ситуацию в своем городе как "кризисную". Предпринимательская активность в моногородах за два года снизилась, юрлиц стало на 22,7 процента меньше.
Неверной оказалась уже методика оценки эффективности мероприятий, которой пользовалось минэкономразвития, считают в СП. Например, при подсчете вновь созданных рабочих мест учитывали временные места. Потому этот показатель почти вдвое превысил плановый. При этом в половине моногородов уровень безработицы был выше среднероссийского.
Но главное упущение было в том, что запустили программу без учета стратегических национальных приоритетов. Показатели, определенные Указом президента от 7 мая 2012 года № 596 по созданию высокопроизводительных рабочих мест и стимулированию роста производительности труда, не использовались.
Предпринимательская активность в российских моногородах за два года снизилась, компаний стало на 22,7 процента меньше
На деле "программа была сведена к координации мер по связанным с ней приоритетным проектам в области здравоохранения, образования, качества дорог, жилищно-коммунального хозяйства и городской среды, малого и среднего предпринимательства и практически не предусматривала оказание прямого влияния на достижение основной цели — снижение зависимости моногородов от деятельности градообразующих предприятий", — говорится в отчете. Игнорировали также возможность оказывать поддержку моногородам в зависимости от их социально-экономических и географических особенностей, указывают аудиторы. Теперь механизм нужно изменить, а цели и задачи программы пересмотреть. Но сначала оценить положение городов и их потенциал, указывает СП.
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Комментарии
Политика , Счетная палата , Минэкономразвития
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