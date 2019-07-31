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В МИД ответили на заявление Лондона по незаконной акции в Москве 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел России ответило на заявление внешнеполитического ведомства Великобритании по прошедшей в Москве 27 июля несогласованной акции, напомнив о студенческих протестах в Британии в 2010 году, когда полиция зажимала протестующих в плотное кольце и удерживала несколько часов.
Британский МИД в воскресенье выразил обеспокоенность "задержанием с применением силы тысячи протестующих на митинге в Москве", призвав российские власти соблюдать международное соглашение по правам человека. При этом МИД Великобритании не публиковал заявлений с критикой в связи с действиями полиции, использовавшей слезоточивый газ и водометы против участников многочисленных акций "желтых жилетов" во Франции или антииммигрантских маршей в Германии.
"В 2010 году полиция Лондона непропорционально применила силу во время студенческих протестов. Удержание протестующих на ограниченной площади — это тот способ, которым Великобритания защищает права человека на свободу выражения, объединений и собраний?" — написало ведомство в Twitter в ответ на сообщение Форин-офиса.
В 2010 году в Лондоне проходили массовые митинги студентов против повышения платы за образование, сопровождавшиеся столкновениями протестующих с полицией. В ходе протестов полиция применяла так называемую тактику "kettling" (от английского kettle — "чайник"), зажимая протестующих в плотное кольцо и удерживая их на ограниченной территории в течение нескольких часов.
В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей.
Полиция сообщала, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения. Как передавали корреспонденты РИА Новости с места событий, во время несанкционированной акции ее участники распылили перцовый газ из баллончика в сторону правоохранителей, в полицейских также бросили металлическую урну и бутылки с водой. Позже Росгвардия сообщила, что от перцового газа пострадали два ее сотрудника, они "получили ожоги глаз". Накануне акции о ее незаконности и ответственности за организацию, призывы и участие в ней предупреждали прокуратура, полиция и мэр Москвы Сергей Собянин.
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Комментарии2
Политика , протесты Франция , Сергей Собянин , Росгвардия , МИД , Генпрокуратура РФ , Мосгордума , Правительство Москвы , Москва , Великобритания
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