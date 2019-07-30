Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия призвала ООН ускорить решение проблемы в Персидском заливе 

Вести.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: EPA
Россия предложила ООН свою концепцию безопасности в Персидском заливе. В письме Совету безопасности и Генасамблее отмечается, что для преодоления затянувшегося кризиса требуются энергичные действия.
В частности предполагается, что создание системы безопасности в Персидском заливе может быть начато с консультаций — как среди региональных государств, так и выходя за пределы региона, сообщает телеканал "Россия 24".
Ранее МИД России представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которая предусматривает формирование инициативной группы для подготовки международной конференции.
Вести.Ru: последние новости
Медведчук дал Зеленскому совет по конституции и регионам Трамп поздравил Зеленского с победой "Слуги народа" на выборах в Раду Аргун возглавил молодой Кадыров
Политика , Безопасность , МИД , ООН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Более миллиона гектаров: Красноярский край в огне44
Раскрыты возможные сроки уничтожения Украины69
Паводки в Сибири. Чего ждать от второй волны?7
Порошенко отказался прятаться назло Путину94
Главу уголовного розыска задержали в Приморье24
Видео
01:13
На Украине начали борьбу за умы россиян
В мире Украина
00:54
Иран позвал Россию в Ормузский пролив
Армия В мире
01:20
Гергиева освистали в Германии
Общество
00:19
В Москве арестовали участника незаконной акции
Происшествия
03:19
Губернатор отказал жителям в сигаретах после паводка
Общество
03:57
В МЧС ответили на слова о бесполезности тушения пожаров
Происшествия Пожары
00:58
На Украине назвали способ возвращения Крыма
В мире Украина
00:57
Названо имя перевозившего «Бук» из дела MH17
В мире Украина
02:44
Экс-замглавы ФСИН узнал срок
Происшествия
00:27
В США назвали первого заказчика С-500
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение