Россия призвала ООН ускорить решение проблемы в Персидском заливе

Россия предложила ООН свою концепцию безопасности в Персидском заливе. В письме Совету безопасности и Генасамблее отмечается, что для преодоления затянувшегося кризиса требуются энергичные действия.

В частности предполагается, что создание системы безопасности в Персидском заливе может быть начато с консультаций — как среди региональных государств, так и выходя за пределы региона, сообщает телеканал "Россия 24".