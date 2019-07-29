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США попросили Путина о помощи 

Lenta.ru + ещё 3 54 минуты назад
Вашингтон рассчитывает на диалог с Москвой и помощь в вопросе нераспространения оружия. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Экономическом клубе в Вашингтоне, передает «Интерфакс».
«У нас [с русскими] был стратегический диалог, который, как мы надеемся, поможет выстроить что-то, охватывающее широкий перечень вопросов, а не только режим ядерного нераспространения», — заявил дипломат.
В России поддержали идею США о соглашении по разоружению
По его словам, США также хотят присоединения Пекина к подобным обсуждениям, и надеются на поддержку Москвы.
«Я надеюсь, что президент [России Владимир] Путин поможет нам», — подчеркнул Помпео.
Кроме того, госсекретарь отказался называть предположительные сроки заключения нового ядерного соглашения с Ираном. Он указал, что «не занимается составлением графиков», передает РИА Новости.
23 июля президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо сотрудничать с Россией.
Ранее сообщалось о намерении представителей США обсудить с российскими коллегами идею нового соглашения о контроле над ядерным вооружением. Вместе с этим отмечалось, что менять политику по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) американская сторона не планировала.
Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД 4 марта. Это стало зеркальным ответом России на аналогичные действия Вашингтона. Его американский коллега Дональд Трамп заявил о планах выйти из договора в октябре 2018 года, обвинив в нарушении документа Москву.
Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.
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