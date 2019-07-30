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Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Митрохина на отказ в регистрации на выборы 

ТАСС + ещё 28 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на решение комиссии по одномандатному избирательному округу № 43 отказать ему в регистрации кандидатом на выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва и рекомендовал пересмотреть данный отказ в регистрации. Об этом сообщил во вторник в ходе заседания Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.
"Принято решение удовлетворить жалобу Сергея Сергеевича Митрохина на решение избирательной комиссии по 43-му избирательному округу. Комиссию обязуем провести повторную проверку подписных листов и документов кандидата Митрохина, пересмотреть отказ в регистрации", — сказал Горбунов.
Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ — 44 кандидата, от ЛДПР — 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" — 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.
Мосгоризбирком отказал в удовлетворении жалоб на решения окружных избирательных комиссий незарегистрированным кандидатам Константину Лисице (33-й округ), Юлии Серебрянской (45-й округ), Константинасу Янкаускасу (31-й округ), Дмитрию Гудкову (5-й округ), Ивану Жданову (8-й округ), Любови Соболь (43-й округ), Андрею Бабушкину (11-й округ), Елене Русаковой (37-й округ), Екатерине Игнатовой (14-й округ). Также столичный избирком отказал в удовлетворении жалоб Анастасии Брюхановой (42-й округ), Юлии Галяминой (9-й округ), Илье Яшину (45-й округ), Марине Лукьянец (40-й округ) и Александру Руденко (42-й округ).
Рассмотрение жалобы на решение окружной избирательной комиссии по 43-му округу незарегистрированного кандидата Дмитрия Булыкина было отложено рабочей группой, так как кандидат обратился в Мосгорсуд.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Булыкин , Константин Лисица , Екатерина Игнатова , Сергей Митрохин , Александр Руденко , Иван Жданов , Дмитрий Гудков , Елена Русакова , Илья Яшин , Любовь Соболь , Андрей Бабушкин , Партия "Яблоко" , Мосгордума , Справедливая Россия , КПРФ , Мосгорсуд , ЛДПР
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