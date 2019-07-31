Украина задумала согласиться с требованиями России по морякам

Украинских моряков могут отпустить до октября. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката украинского экипажа Николай Полозов.

Адвокат отметил, что Киев направил Следственному управлению ФСБ России письменные заверения в участии моряков в судебных и следственных действиях после их освобождения. По словам Полозова, в случае удовлетворения прошения, моряков освободят из-под стражи. Если же будет получен отказ, то постановление можно будет обжаловать, добавил адвокат.

Вопрос обмена удерживаемыми лицами стал одной из тем телефонных переговоров президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского . Разговор состоялся 11 июля по инициативе Киева.

В России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы.