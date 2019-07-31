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Украина задумала согласиться с требованиями России по морякам 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Украинских моряков могут отпустить до октября. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката украинского экипажа Николай Полозов.
Адвокат отметил, что Киев направил Следственному управлению ФСБ России письменные заверения в участии моряков в судебных и следственных действиях после их освобождения. По словам Полозова, в случае удовлетворения прошения, моряков освободят из-под стражи. Если же будет получен отказ, то постановление можно будет обжаловать, добавил адвокат.
Уполномоченные по правам человека в России и Украине Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в СИЗО и тюрьмах двух стран 16 июля. До этого руководитель Офиса президента Украины Вадим Пристайко рассказал, что Москва и Киев планируют обменять определенное число удерживаемых лиц в течение месяца.
Вопрос обмена удерживаемыми лицами стал одной из тем телефонных переговоров президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Разговор состоялся 11 июля по инициативе Киева.
В России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы.
Киев считает своих граждан военнопленными и требует вернуть их на Украину. В мае аналогичный вердикт вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что вопрос моряков не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.
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Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Людмила Денисова , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , Татьяна Москалькова , Владимир Путин , ФСБ , ООН , ФСИН , Киев
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