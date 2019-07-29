Путин поздравил Игоря Крутого с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием заслуженного деятеля искусств РСФСР, продюсера и композитора Игоря Крутого, отметив его вклад в популяризацию традиций отечественного и мирового исполнительского искусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин добавил, что Крутой стоял у истоков продюсерской профессии, подчеркнув, что он и сейчас продолжает активно участвовать в культурной и общественной жизни страны, а также уделяет особое внимание поддержке и раскрытию молодых талантов и благотворительности.