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Путин поздравил Игоря Крутого с юбилеем 

РИА Новости + ещё 6 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием заслуженного деятеля искусств РСФСР, продюсера и композитора Игоря Крутого, отметив его вклад в популяризацию традиций отечественного и мирового исполнительского искусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин добавил, что Крутой стоял у истоков продюсерской профессии, подчеркнув, что он и сейчас продолжает активно участвовать в культурной и общественной жизни страны, а также уделяет особое внимание поддержке и раскрытию молодых талантов и благотворительности.
"Ваша многогранная деятельность, личный вклад в популяризацию лучших традиций отечественного и мирового исполнительского искусства достойны глубокого уважения", — говорится в телеграмме.
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