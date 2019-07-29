Команда Зеленского отказалась возобновлять поставки воды в Крым

Владимира Зеленского в Постоянный представитель президента Украины Крыму Антон Кориневич заявил, что позиция предыдущих украинских властей по непоставкам воды на полуостров является «правильной и верной». Об этом он рассказал в интервью изданию «Сегодня».

«Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления. Для России этот вопрос, безусловно, является важным, потому что это, собственно говоря, хозяйственная деятельность на территории Крыма», — считает он.

Кориневич заявил, что в ближайшее время этот подход не изменится.

Северо-Крымский канал был построен в 1960 годы для обеспечения водой из Днепра маловодных и засушливых территорий Херсонской области и Крыма. Ранее канал обеспечивал полуострову 80-85 процентов объема забора воды. В апреле 2014 года после присоединения Крыма к России Украина перекрыла шлюзы.