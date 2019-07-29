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Команда Зеленского отказалась возобновлять поставки воды в Крым 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что позиция предыдущих украинских властей по непоставкам воды на полуостров является «правильной и верной». Об этом он рассказал в интервью изданию «Сегодня».
«Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления. Для России этот вопрос, безусловно, является важным, потому что это, собственно говоря, хозяйственная деятельность на территории Крыма», — считает он.
Кориневич заявил, что в ближайшее время этот подход не изменится.
Северо-Крымский канал был построен в 1960 годы для обеспечения водой из Днепра маловодных и засушливых территорий Херсонской области и Крыма. Ранее канал обеспечивал полуострову 80-85 процентов объема забора воды. В апреле 2014 года после присоединения Крыма к России Украина перекрыла шлюзы.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Республика Крым
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