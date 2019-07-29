«Ничего, кроме улыбки»: в Госдуме отреагировали на протест Украины

Антон Морозов. Поездка российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым оправдана, так как полуостров является территорией России, а выражение украинской стороной протеста ничего, кроме улыбки, не вызывает, уверен член комитета Госдумы по международным делам

«Киев продолжает конфронтационную линию и делает заявления, которые даже в Европе и мировом сообществе уже ничего, кроме улыбки, не вызывают», — сказал парламентарий в комментарии RT.

Морозов отметил, что Крымский полуостров стал частью России в соответствии с нормами международного права и на основании волеизъявления граждан. Однако киевские власти продолжают сознательно идти по пути противостояния с Москвой , считает депутат.

«Мы думали, что новый президент [Украины Владимир Зеленский] подтвердит свою легитимность тем, что признает Крым российским», — заявил собеседник издания, отметив, что поездка Медведева на полуостров совершенно законна и обоснована. «В рамках его полномочий он совершает рабочие визиты, и в этом нет ничего предосудительного», — обратил внимание Морозов.

После состоявшегося в 2014 году на Украине госпереворота в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров вернулся под российскую юрисдикцию. В голосовании приняла участие большая часть населения полуострова, которая определила судьбу Крыма. Однако многие западные страны, в том числе США, не признают легитимность решения крымчан. Вскоре после проведения голосования на полуострове европейские страны и Соединенные Штаты ввели ограничительные меры в отношении России. Украина, в свою очередь, до сих пор считает Крым своей, но временно «оккупированной», территорией.

Украинское министерство иностранных дел 28 июля выразило протест в связи с рабочей поездкой Медведева в Крым. Основная претензия украинского ведомства состоит в том, что этот визит не был согласован с киевскими властями.

«Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной является цель «визита» — участие в параде оккупационного флота России», — говорится в заявлении.

Подобные поездки дипломаты считают «пренебрежением» принципами и нормами международного права. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве заявили о том, что не согласованные с киевскими властями поездки российских официальных лиц на «территорию Украины в ее международно признанных границах» недопустимы.

Такие протесты МИД Украины выражает российской стороне каждый раз, когда кто-то из представителей власти России направляется в регион. При этом Москва неоднократно заявляла, что у Киева нет права «указывать российскому руководству», как выстраивать график поездок «по регионам в собственном государстве».

В ответ на выраженный украинскими дипломатами протест экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН сказал, что властям страны необходимо признать исторические процессы, которые связаны с возвращением Крыма в состав России.

«Надо осознать реальные процессы, которые произошли. Да, Украина считает Крым своим — прописано так в Конституции. Но де-юре и де—факто — это территория России. Это прописано не только в Конституции РФ, но в Крыму реальная власть, реальные российские законы», — обратил внимание бывший парламентарий.

Он отметил, что соблюдают российские законы «даже те, кто протестует против визита Медведева, имея недвижимость в Крыму». В качестве примера он привел президента Украины Владимира Зеленского.

В то же время Олейник выразил мнение, что реакция украинского ведомства на визит российского премьера Крыма носит внутриполитический характер.