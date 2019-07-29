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Главам пяти регионов ДФО внесли представления из-за отставания по мусорной реформе 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Амурская бассейновая природоохранная прокуратура внесла представления губернаторам пяти регионов Дальнего Востока из-за отставания в переходе на новую систему обращения с отходами. Об этом сообщил амурский бассейновый природоохранный прокурор Александр Саблин.
"Губернаторам всех пяти регионов бассейна реки Амур внесены представления", — сказал Саблин в понедельник на расширенном заседании коллегии по обсуждению итогов работы прокуратуры за первое полугодие 2019 года.
Он пояснил, что в регионах переход на новую систему обращения с отходами не состоялся вовремя. В Амурской области региональные операторы приступили к исполнению закона с апреля.
"В Приморском, Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области территориальные схемы размещения отходов не соответствуют требованиям закона. В Забайкальском крае схема к началу года вообще была отменена. Не проведены выборы региональных операторов в Приморском, Хабаровском краях, Еврейской АО", — сказал Саблин.
Как сообщил присутствовавший на заседании глава Хабаровского края Сергей Фургал, региональный оператор по обращению с отходами будет выбран к январю 2020 года. Он отметил, что важно выстроить работу так, чтобы переход на новую схему не повлиял значительно на рост тарифов.
В России реформа обращения с твердыми коммунальными отходами стартовала 1 января. Ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Реформа призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором — цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку.
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Политика , Экология , Генпрокуратура РФ
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